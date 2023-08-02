Подмосковье 02 августа 2023, 12:59 Горнолыжные курорты Подмосковья выдвинули на участие в национальной премии Министерство культуры и туризма МО

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Горнолыжные комплексы городского округа Дмитров «Волен-Степаново» и «Сорочаны» принимают участие в голосовании на национальную премию «Горы России». Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

Всего в опросе участвуют более 350 глэмпингов, отелей и туроператоров из восьми федеральных округов. Победителей определяют в 30 номинациях: «Лучший горнолыжный курорт России», «Лучший горнолыжный отель», «Самый событийный горнолыжный курорт» и других.

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Спортивный парк «Волен-Степаново» соответствует мировым стандартам индустрии туризма. Внутри комплекса ежегодно к сезону подготавливают трассы, прокаты оборудования, школы зимних видов спорта, гостиницы, коттеджи, рестораны и магазины.

Курорт «Сорочаны» стал самым посещаемым в Подмосковье по итогам прошлой зимы — порядка 505 тысяч человек. Суммарная длина лыжных дорог в парке составляет 6,4 километра.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в Москве 23 ноября. Также на мероприятии состоится презентация горных курортов страны для туроператоров России.

Поддержать представителей Подмосковья можно на сайте нашигоры.рф до 15 октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству. Он подчеркнул, что места отдыха, которые знакомы не одному поколению, стали удобными и комфортными для культурного и цивилизованного проведения времени.

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