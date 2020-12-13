Горнолыжные курорты открылись в Подмосковье. 16 мест уже готовы принять спортсменов

Горнолыжные курорты заработали в Дмитрове, Красногорске, Балашихе, Коломне, Раменском и Серпухове. Они рассчитаны на спортсменов любого уровня.

На всех базах есть современная инфраструктура. Работают подъемники и канатные дороги, есть прокат оборудования. Приехать можно не на один день, так как на месте работают гостиницы и кафе. Также в регионе открыли 187 лыжных трасс, кому по душе бег на лыжах.

Для любителей прокатиться на коньках в Подмосковье открыли около 800 катков. Все спортивные объекты работают с соблюдением мер противоэпидемической безопасности.

«360» подготовил обзор пяти самых популярных горнолыжных курортов Московской области. Там есть вся информация с рассказом о трассах и правилах посещения.