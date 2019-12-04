Горнолыжную площадку и 4 катка откроют в Дзержинском

Дзержинский готовится к встрече Нового года. 20 декабря зажгутся огни главной городской елки на площади у Торгового центра. На территории округа будут работать четыре катка, а любителей горных лыж, тюбинга и сноуборда с наступлением минусовой температуры будут ждать в экстрим-парке. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Открытие новогодних елок в Дзержинском запланировано на 20 декабря: днем в детском парке «Сказка», а в вечерних сумерках торжественно включатся огни на главной городской зеленой красавице на площади у Торгового центра.

Новогодняя иллюминация засверкала в городе уже с 1 декабря: по улице Ленина засияло «Звездное небо», в детском парке «Сказка» ландшафтное освещение, на площади Дмитрия Донского установлена праздничная декоративная композиция из трех новогодних шаров.

К 20 декабря на территории городского округа появятся три ели: на площади Дмитрия Донского, стадионе «Орбита» (на городском катке) и на площади Торгового центра.

Заместитель главы города, начальник управления развития образования и отраслей социальной сферы г. о. Дзержинский Николай Минаев уточнил, что открытие главной городской елки состоится 20 декабря в 16:00 на площади Торгового центра.

«Зрители праздника станут участникам яркой интерактивно-сказочной программы с веселыми песнями и танцами. Взрослых и детей ждет встреча с любимыми персонажами и, конечно же, главным героем — Дедом Морозом» — рассказал Николай Минаев.

В Дзержинском будут залиты четыре катка: на площади у Торгового центра, в парке «Сказка», возле гимназии № 5 и на стадионе «Орбита». Его открытие совместят с зажжением огней на главной елке города. Рядом с катком у Торгового центра организуют ледяную горку.

Источник фото: администрация городского округа Дзержинский

Дворовые территории также не останутся без праздничного настроения: отдел благоустройства запланировал украсить детские площадки световой иллюминацией.

Развлечение найдут и те, кто любит активный отдых. Для жителей и гостей города заработает площадка во «Фристайл парке». Там можно будет покататься на горных лыжах, сноубордах и тюбинге. Откроется парк после установления постоянной минусовой температуры.

Источник фото: администрация городского округа Дзержинский

Местная жительница Елена Толмачева признается, что несмотря на отсутствие снега на улицах, она уже чувствует праздничное новогоднее настроение, когда гуляет с ребенком.

«На главных городских улицах включили праздничную иллюминацию. На площади Дмитрия Донского установили светящиеся фигуры оленей и снеговика. Каждый день любуемся этой красотой. После выпадения снега очень ждем заливки тюбинговой трассы в экстрим-парке», — поделилась Елена Толмачева.

Источник фото: администрация городского округа Дзержинский

В Томилинском лесопарке состоится костюмированная лыжная гонка «Поймай новогоднее настроение» с участием олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта Натальи Коростелевой.

А новогоднюю ночь жители и гости Дзержинского смогут провести у Торгового центра, где начнутся традиционные праздничные гуляния. Всю информацию о выходных и праздниках в муниципалитете можно будет найти в отдельной специальной рубрике на официальном сайте городского округа, она заработает до конца недели.