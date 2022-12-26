Подмосковье 26 декабря 2022, 16:41 Горнолыжница из Подмосковья взяла золото на всероссийских соревнованиях

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Виталина Гирина завоевала золотую медаль на втором этапе Кубка России по горнолыжному спорту, который проходит на склоне Воробьевых гор в Москве. Девушка стала лучшей в параллельном слаломе.

Как сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона, в Москву съехались сильнейшие горнолыжники со всей России. Они соревновались на Воробьевых горах, где лучшей среди девушек стала воспитанница подмосковной спортивной школы «Истина» Виталина Гирина. Она показала отличный результат, оставив на второй и третьей позиции соперниц из Москвы.

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Губернатор Андрей Воробьев поручил проводить больше мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта и хоккея в регионе. По его словам, спортшколы должны чувствовать поддержку правительства.

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