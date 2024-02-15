Подмосковье 15 февраля 2024, 17:38 Горнолыжница из Подмосковья выиграла золото на всероссийских соревнованиях Российская Федерация горнолыжного спорта

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Виталина Гирина из Подмосковья выиграла золотую медаль соревнований по горнолыжному спорту на всероссийской спартакиаде по зимним видам. Она стала лучшей в дисциплине «слалом».

​Как рассказали в Минспорте Подмосковья, девушка дошла до финиша за 1,48 минуты, обогнав соперниц из Москвы и Сахалинской области.

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Сейчас в общей копилке региона 19 наград соревнований. Спортсмены получили шесть золотых, пять серебряных и восемь бронзовых медалей. В турнире участвуют 165 представителей Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».