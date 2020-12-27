Горнолыжников пригласили отдохнуть на курорты Подмосковья

«Курорты Подмосковья лидируют в опросе портала „ТурСтат“ среди наиболее любимых мест отдыха и путешествий на Рождество. Особой популярностью в Московской области пользуются горнолыжные курорты Дмитровского городского округа», — говорится в сообщении.

В «Сорочанах» отдыхающие катаются с горы высотой 225 метров, на катке и трассе для сноутюбинга. Гостям предлагают разместиться в комплексе с комфортабельными домиками.

Спортивный парк «Волен» в Дмитровском округе популярен среди начинающих и опытных спортсменов. А в Горнолыжном клубе Леонида Тягачева благоустроено девять склонов, есть лыжная трасса, горка для тюбингов и каток. «Яхрома» тоже богата на многообразные виды зимнего отдыха.

В Раменском округе активно отдохнуть можно в горнолыжном клубе «Чулково» с пятью трассами. На них установлены подъемники и веб-камеры, которые позволяют оценить уровень загруженности склонов. На базе работает сервисная мастерская для наладки лыж и сноубордов, магазин, кафе, детская горнолыжная школа.

Крытый склон «Снеж.ком» в Красногорске доступен в любое время года. В «Лисьей горе» в Балашихе предлагается пять склонов: от пологого для новичков до экстремального для профессионалов, на котором перепад высоты достигает почти 100 метров. Там же сделана отдельная горка для тюбинга с ленточным подъемником.