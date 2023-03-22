Подмосковье 22 марта 2023, 14:10 Горнолыжники из Подмосковья завоевали 3 медали на чемпионате России

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Подмосковные горнолыжники завоевали три медали на чемпионате России. Они выиграли серебряную и две бронзовые медали. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменка Ольга Погребицкая заняла третье место в скоростном спуске среди женщин, уступив лидеру менее двух секунд. Еще одну бронзовую медаль взяла Виталина Гирина. Она замкнула призовую тройку в суперкомбинации среди женщин, уступив горнолыжницам из Москвы и Камчатского края.

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В командных соревнованиях между девушками и мужчинами спортсмены Московской области заняли второе место. В состав команды вошли: Виталина Гирина, Артем Абалихин, Ольга Погребицкая и Константин Рябица. После четырех заездов счет был 2:2, и судьям пришлось подсчитывать время участников. По итогу в большой финал вышли горнолыжники из Московской области, где их соперником стала сборная Санкт-Петербурга.

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На чемпионате России Подмосковье представляли лыжники центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области и СШОР «Истина».

Соревнования прошли с 12 по 22 марта на горнолыжном комплексе «Гора Морозная» в Камчатском крае.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт «Спорт Подмосковья» занял первое место на форуме стартапов.

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