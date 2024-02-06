Подмосковье 06 февраля 2024, 23:12 Горнолыжники из Подмосковья победили в соревнованиях профессионалов «Серия PRO» Фото: Российская Федерация горнолыжного спорта

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Спортсмены из Московской области завоевали две золотые и одну серебряную медаль на дебютном в 2024 году этапе международных профессиональных соревнований по горнолыжному спорту «Серия PRO». Третий этап борьбы проходил 6 февраля в Белокурихе Алтайского края.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, спортсменка Виталина Гирина, выступавшая в дисциплине «слалом», опередила свою соперницу Марию Шканову из Белоруссии на 1,25 секунды. На первых двух этапах «Серии PRO» она приходила второй.

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​Подмосковный спортсмен Семен Ефимов стал победителем в дисциплине «слалом», опередив лыжника Александра Хорошилова на 0,45 секунды. Это уже третья золотая медаль Ефимова по итогам соревнований «Серия PRO».

Третье место получил челябинец Сергей Челмакин.

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