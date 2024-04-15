Подмосковье 15 апреля 2024, 14:09 Горнолыжники из Подмосковья победили на всероссийских соревнованиях Российская Федерация горнолыжного спорта

Читать 360tv в

Спортсмены из Подмосковья стали абсолютными победителями на Кубке России по горнолыжному спорту. Об этом сообщили в Минспорте Московской области.

Российская Федерация горнолыжного спорта

Среди женщин золотую медаль завоевала Виталина Гирина. Ей также удалось завершить сезон на первом месте абсолютного зачета по итогам всех этапов турнира.

Реклама

​Среди мужчин победу в дисциплине «слалом» одержал Семен Ефимов. Еще один подмосковный горнолыжник Александр Хорошилов замкнул тройку призеров. В общем зачете Кубка России среди мужчин в дисциплине «слалом» оба представителя Московской области набрали одинаковое количество очков и поделили первое место.

Соревнования прошли в городе Кировское Мурманской области.

Ранее Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. ​С 1 апреля объект доступен для жителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».