Подмосковье 23 января 2023, 23:36 Горнодобывающая компания заплатит 10 миллионов рублей за незаконную свалку в Раменском

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Арбитражный суд Московской области взыскал с горнодобывающей компании «Эверест» более 10 миллионов рублей. Организация незаконно сбрасывала отходы в Раменском.

«Судебные тяжбы с „Эверестом“ тянулись с 2021 года. Сначала компания была оштрафована за нарушение условий лицензии, поскольку не представила технический проект разработки месторождения на участке „Чулковское“, — пояснил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

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После этого компания организовала незаконную свалку со стройматериалами и грунтом. Ущерб от действий организации составит более девяти миллионов рублей.

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Нарушители пытались опротестовать наказание, однако суд встал на сторону министерства.

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