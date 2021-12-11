Горку длиной более 100 метров открыли в Раменском

Дети из поселка Электроизолятор Раменского городского округа получили лучший зимний аттракцион — горку длиной 110 метров. С тюбингами, ледянками и снегокатами маленькие жители поселка поднимаются на горку, чтобы с ветерком прокатиться вниз.

Само появление такого аттракциона в поселке оказалось почти случайным. Во время строительства стадиона срезали грунт и свалили его в кучу. Именно она и стала основой для этой горки. Чтобы придать ей большую высоту, туда добавили еще 600 грузовиков земли. Спуск покрыли асфальтом, добавили лестницу и поставили ограждения.

Глава Раменского городского округа Виктор Неволин рассказал, что идея построить горку из оставшейся земли принадлежала начальнику Дорожно-строительного управления (ДРСУ).

«Сегодня первым сюда приехал начальник ДРСУ, потому что он ее строил и знает, сколько сил вложили в горку. Но все сделали не зря, потому что улыбки и радость детей — это самое дорогое, что у нас есть», — поделился он.

Житель поселка Василий Кабоскин новую горку обкатывает вместе с дочкой. Он признался, что в восторге от аттракциона.

«Горка еще лучше станет. Обкатается и будет вообще шикарная. То, что она здесь есть, это здорово», — заявил он.

Для удобства родителей, которые привозят на аттракцион детей, рядом поставили комфортную парковку, а еще здесь откроются кафе и прокат зимнего инвентаря. Место для проведения зимних каникул выбрали отличное.