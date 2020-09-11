11 сентября 2020, 17:34
Горячую воду вернули 2 тысячам жителей Озер после ремонта котельной
Почти двум тысячам жителям подмосковных Озер вновь дали горячую воду. Она вернулась в 18 многоквартирных домов после реконструкции котельной № 5.
Ее работу приостановили еще в мае, чтобы наладить все системы и привести в порядок устаревшее оборудование.
За этот период котельную полностью переоснастили. Полностью обеспечат дома горячей водой сегодня, 11 сентября, к 20:00.
Котельные модернизируют и в других округах Подмосковья. Об этом рассказал министр энергетики региона Александр Самарин.
В Министерстве энергетики Подмосковья реализуют строительство и реконструкцию котельных с целью модернизации системы теплоснабжения регионаАлександр Самарин.
Министр добавил, что работы проводят и для снижения тарифов на теплоснабжение в Подмосковье.
Ранее стали известны округа Подмосковья, которые лучше всего подготовились к отопительному сезону.