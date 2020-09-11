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    11 сентября 2020, 17:34

    Горячую воду вернули 2 тысячам жителей Озер после ремонта котельной

    Анастасия Аброськина, Екатерина Гурова

    Почти двум тысячам жителям подмосковных Озер вновь дали горячую воду. Она вернулась в 18 многоквартирных домов после реконструкции котельной № 5.
    Горячую воду вернули 2 тысячам жителей Озер после ремонта котельной

    Ее работу приостановили еще в мае, чтобы наладить все системы и привести в порядок устаревшее оборудование.

    За этот период котельную полностью переоснастили. Полностью обеспечат дома горячей водой сегодня, 11 сентября, к 20:00.

    Котельные модернизируют и в других округах Подмосковья. Об этом рассказал министр энергетики региона Александр Самарин.

    В Министерстве энергетики Подмосковья реализуют строительство и реконструкцию котельных с целью модернизации системы теплоснабжения региона

    Александр Самарин.

    Министр добавил, что работы проводят и для снижения тарифов на теплоснабжение в Подмосковье.

    Ранее стали известны округа Подмосковья, которые лучше всего подготовились к отопительному сезону.

    Новости SMI.FM