Горячую воду подадут всем жителям Подмосковья до конца августа
«Министерством энергетики Московской области принимаются все меры по налаживанию платежной дисциплины, графики по закрытию задолженностей составлены в муниципалитетах. Работа котельных, отключенных за долги, будет восстановлена во всех городских округах», — приводит пресс-служба ведомства слова министра энергетики региона Александра Самарина.
Без горячей воды пока остаются жители 40 многоквартирных домов. 21 из них — в Пушкинском городском округе. Там вопрос планируют решить до 25 августа. В остальные дома воду подадут до конца месяца.
Всего за долги ранее отключили 35 котельных. Позже составили графики погашения задолженностей, местные власти дали гарантии и горячая вода стала возвращаться в дома жителей Подмосковья.
Все проблемы с отключениями котельных находятся на контроле Министерства энергетики Московской области.