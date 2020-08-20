Горячую воду подадут всем жителям Подмосковья до конца августа

Все жители Подмосковья получат горячую воду до конца лета. Сейчас в регионе за долги перед поставщиками ресурсов отключены четыре котельные в Электростали, Волоколамском, Пушкинском и Сергиево-Посадском городских округах. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

«Министерством энергетики Московской области принимаются все меры по налаживанию платежной дисциплины, графики по закрытию задолженностей составлены в муниципалитетах. Работа котельных, отключенных за долги, будет восстановлена во всех городских округах», — приводит пресс-служба ведомства слова министра энергетики региона Александра Самарина.

Без горячей воды пока остаются жители 40 многоквартирных домов. 21 из них — в Пушкинском городском округе. Там вопрос планируют решить до 25 августа. В остальные дома воду подадут до конца месяца.

Всего за долги ранее отключили 35 котельных. Позже составили графики погашения задолженностей, местные власти дали гарантии и горячая вода стала возвращаться в дома жителей Подмосковья.

Все проблемы с отключениями котельных находятся на контроле Министерства энергетики Московской области.