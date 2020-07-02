Горячую воду начали отключать в домах Подмосковья. 10 тысяч жителей увидели это на интерактивной карте

Всего с начала запуска сайта «Интерактивная карта плановых отключений» его посетили 308 815 пользователей, из них 208 095 с мобильного устройства, 100 720 — со стационарного компьютера. На ресурс подписались более 2000 человек.

Планируется, что на карте будут отображаться отключения и по другим видам ресурсов, следить за изменениями сможет каждый житель Подмосковья онлайн.

Интерактивная карта плановых отключений была разработана и запущена Министерством энергетики Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева с 26 мая 2020 года. На карте отображены графики отключения ГВС по каждому из 53 208 многоквартирных домов с возможностью поиска по муниципалитету, улице и номеру дома. Чтобы посмотреть график плановых отключений горячей воды, нужно кликнуть на свой дом на интерактивной карте. В режиме «Фильтры» любой житель может отобрать дом и проследить за своевременным завершением профилактических работ в указанный период отключения.