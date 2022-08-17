Горячую воду начали отключать у должников за услуги ЖКХ в Истре

В Истре от водоснабжения отключают владельцев, которые подолгу не оплачивают коммунальные услуги. Воду отключают в помещениях, где задолженность по оплате составляет более 3 месяцев.

Сначала, конечно, владельцам приходят уведомления с просьбами погасить долг. Если деньги не поступают, приходится прибегать к крайним мерам. Воду перекрывают, а кран пломбируют. После полной оплаты воду включат.

Источник фото: телеканал «360»

В многоквартирных домах должники тоже есть. В квартирах за неуплату перекрывают не только воду, но и газ, канализацию и отключают электричество.

«Стараемся не доводить до таких ситуаций, потому что ситуации у людей бывают разные, бывают сложные жизненные ситуации всегда можно найти компромисс по оплате услуг ЖКХ и найти согласованное со всеми сторонами решение», — сказал главный инженер МУП «Истринское ЖЭУ» Сергей Шершаков.

Источник фото: телеканал «360»

Компромисс есть — например, рассрочка на оплату. Этот вариант подойдет при наличии уважительной причины, как болезнь или потеря работы. Рассрочка предоставляется на срок от 6 до 12 месяцев. Есть и вариант получить скидку на оплату. Она предоставляется льготным категориям граждан. Сниженная цена за ЖКХ доступна участникам Великой Отечественной войны, инвалидам, многодетным семьям и другим. Оформить льготы можно в МФЦ, на госуслугах или в отделе социальной защиты населения.