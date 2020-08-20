Горячую воду дали в 24 домах Пушкинского округа после отключения котельных за долги

Горячая вода вновь появилась в домах 10 тысяч жителей 21 дома на улице Просвещения и трех домов на улице Островского в Пушкинском городском округе. Ранее горячее водоснабжение отключали за долги котельных. Об этом рассказала пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

Горячую воду в трех домах на улице Островского отключили из-за просроченной задолженности управляющей компании ООО «ГРАД» за период с декабря 2019 года перед поставщиком тепловой энергии ООО «Газпром теплоэнерго МО».

Проверка по вопросу внепланового отключения горячей воды уже ведется. Сейчас котельная, подающая тепловую энергию на центральный тепловой пункт, прошла планово-профилактический ремонт, подача горячего водоснабжения возобновлена.

Горячую воду в 21 доме на улице Просвещения отключили также из-за долгов. Три дня люди жили без воды, потому что у эксплуатирующей организации ООО ЭнергоСтандарт был долг за газ поставщику ООО «Газпром Межрегионгаз Москва». Вопрос урегулировали, погасив задолженность.

«Министерство энергетики Московской области принимает все меры по налаживанию платежной дисциплины, графики по закрытию задолженностей составлены. Работа котельных, отключенных за долги, будет восстановлена во всех городских округах. До начала отопительного сезона остается совсем немного времени. Несмотря на это, мы должны качественно подготовить всю систему теплоснабжения и своевременно войти в следующий отопительный сезон», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

После отключения котельных за долги перед поставщиками ресурсов в нескольких округах удалось достичь договоренности и составить графики погашения задолженности.

В итоге принято решение запитать котельные и восстановить горячее водоснабжение в ряде муниципалитетов. Это городские округа Одинцовский, Пушкинский, Люберцы, Сергиево-Посадский, Красногорск, Озёры, Молодёжный, Щелковский, Электросталь, Егорьевск, Истра, Балашиха, Дмитровский, Волоколамский, Солнечногорск, Ивантеевка, Орехово-Зуево, Павловский Посад. Местные власти дали гарантии оплаты, составили графики погашения долга. Пломбы с газопроводов, снабжающих котельные, сняты, электроснабжение возобновлено.

Министерство энергетики контролирует проблемы с отключениями котельных за долги.