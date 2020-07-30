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    30 июля 2020, 20:59

    Горячую воду дали после плановых отключений в 20 тысячах домов Подмосковья

    Анастасия Максимовских , Екатерина Гурова

    В Подмосковье завершили работы на первых участках тепловых сетей в рамках подготовки к отопительному сезону. С начала плановых отключений горячего водоснабжения энергетики провели работы в 23 180 многоквартирных домов и объектов социальной сферы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минэнерго.
    Горячую воду дали после плановых отключений в 20 тысячах домов Подмосковья

    В большинстве домов горячую воду уже дали, за исключением 35 котельных-должников, у которых газ был отключен за неуплату поставщику.

    За сроками отключений горячего водоснабжения жители могут следить онлайн на интерактивной карте плановых отключений. Там же можно оставить жалобу в случае несоблюдения сроков отключения.

    «По плану отключения горячего водоснабжения в Подмосковье будут производиться до 31 августа, но не более чем на 14 календарных дней в каждом доме. Во время отключений пройдут профилактические и ремонтные работы, обследования, наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления. Это позволит избежать технологических нарушений, которые могут повлечь за собой отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения в зимний период», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

    При отключениях, не связанных с плановыми, а именно при технологических нарушениях, необходимо в первую очередь обращаться в единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) вашего округа, а также на дежурный номер управляющей организации и администрации муниципалитета.

    Подготовка к отопительному сезону в Московской области пройдет в кратчайшие сроки, ремонтные и профилактические работы на объектах ТЭК должны быть выполнены до 15 сентября 2020 года.

    Новости SMI.FM