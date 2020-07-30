Горячую воду дали после плановых отключений в 20 тысячах домов Подмосковья

В большинстве домов горячую воду уже дали, за исключением 35 котельных-должников, у которых газ был отключен за неуплату поставщику.

За сроками отключений горячего водоснабжения жители могут следить онлайн на интерактивной карте плановых отключений. Там же можно оставить жалобу в случае несоблюдения сроков отключения.

«По плану отключения горячего водоснабжения в Подмосковье будут производиться до 31 августа, но не более чем на 14 календарных дней в каждом доме. Во время отключений пройдут профилактические и ремонтные работы, обследования, наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления. Это позволит избежать технологических нарушений, которые могут повлечь за собой отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения в зимний период», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

При отключениях, не связанных с плановыми, а именно при технологических нарушениях, необходимо в первую очередь обращаться в единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) вашего округа, а также на дежурный номер управляющей организации и администрации муниципалитета.

Подготовка к отопительному сезону в Московской области пройдет в кратчайшие сроки, ремонтные и профилактические работы на объектах ТЭК должны быть выполнены до 15 сентября 2020 года.