Горячую линию для бизнесменов по газовым вопросам открыли в Подмосковье

В Московской области заработала горячая линия для предпринимателей по вопросам газификации. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлгаза».

На горячей линии специалисты ответят на вопросы, связанные с подключением к газу.

«В дополнение к уже работающим сервисам сопровождения проектов бизнеса Подмосковья организована работа горячей линии для бизнеса. Это не просто call-центр — это служба поддержки предпринимателей с персональным подходом и доведением до положительного результата. Так же мы сейчас активно заняты интеграцией сервиса в региональный Центр защиты и поддержки бизнеса», — рассказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Работает горячая линия по номеру 8(800)301-00-04 с 9:00 по 18:00 с понедельника по четверг и до 16:45 по пятницам.