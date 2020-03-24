    24 марта 2020, 17:54

    Горячую линию главы запустили в Чехове. Жители смогут оперативно сообщать о проблемах

    Анастасия Аброськина

    В Чехове запустили горячую линию главы округа. Теперь диспетчеры будут отвечать на все звонки круглосуточно. Их задача — оперативно обработать заявки и передать в соответствующие подразделения администрации.
    Горячую линию главы запустили в Чехове. Жители смогут оперативно сообщать о проблемах

    Цифровая автоматическая телефонная станция зафиксирует все поступившие звонки по номеру 8 (800) 200-10-67. За первые дни работы операторы приняли уже свыше 80 обращений. Если же диспетчер будет занят, человек сможет рассказать о проблеме на автоответчик.

    Жители получают обратную связь. Они не оставлены со своими проблемами. Заявки передают в администрацию. На обработку дается пять рабочих дней, поскольку не все вопросы можно решить быстро

    Елена Стакиназаместитель директора по оперативной работе МКУ ЕДДС в Чехове.

    Подобные горячие линии уже есть во многих муниципалитетах Подмосковья, где они успели доказать свою эффективность. Запуск такого номера в Чехове позволит властям держать руку на пульсе событий и оперативно взаимодействовать с жителями.

    Каждый человек сможет обратиться с любым вопросом, будь он по ЖКХ, социальной сфере или другой тематике. Администрация заявки разберет и в кратчайшие сроки даст людям аргументированные ответы, поможет им

    Григорий Артамоновглава городского округа Чехов.

    А отчеты с результатами всех без исключения обращений будут еженедельно предоставлять лично главе городского округа.