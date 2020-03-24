Горячую линию главы запустили в Чехове. Жители смогут оперативно сообщать о проблемах
Цифровая автоматическая телефонная станция зафиксирует все поступившие звонки по номеру 8 (800) 200-10-67. За первые дни работы операторы приняли уже свыше 80 обращений. Если же диспетчер будет занят, человек сможет рассказать о проблеме на автоответчик.
Жители получают обратную связь. Они не оставлены со своими проблемами. Заявки передают в администрацию. На обработку дается пять рабочих дней, поскольку не все вопросы можно решить быстроЕлена Стакиназаместитель директора по оперативной работе МКУ ЕДДС в Чехове.
Подобные горячие линии уже есть во многих муниципалитетах Подмосковья, где они успели доказать свою эффективность. Запуск такого номера в Чехове позволит властям держать руку на пульсе событий и оперативно взаимодействовать с жителями.
Каждый человек сможет обратиться с любым вопросом, будь он по ЖКХ, социальной сфере или другой тематике. Администрация заявки разберет и в кратчайшие сроки даст людям аргументированные ответы, поможет имГригорий Артамоновглава городского округа Чехов.
А отчеты с результатами всех без исключения обращений будут еженедельно предоставлять лично главе городского округа.