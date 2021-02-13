Горячим чаем угостят пассажиров на станциях в Подмосковье

Горячий чай начали раздавать на остановках и станциях из-за снегопадов в Московской области. Об этом сообщило «Радио 1» со ссылкой на региональный Минтранс.

«Сегодня и завтра в часы пик ЦППК угощает чаем пассажиров на железнодорожных станциях Одинцово, Мытищи, Железнодорожная», — говорится в сообщении.

Ранее перевозчики Подмосковья уже проводили акцию по раздаче горячего чая. Пассажиров угощали во время аномальных морозов, которые обрушились на регион с 5 по 8 февраля. Тогда для местных жителей организовали около 130 точек раздачи.

С вечера 12 февраля на московский регион выпало рекордное количество осадков. Снегом завалило все — от скамеек во дворе до машин. Больше всего осадков выпало в Домодедове и Кашире: на оба города к вечеру пятницы опустилось по 10 миллиметров снега. За весь период снегопада в столице выпало 65% месячной нормы осадков.

Подмосковные дорожные и коммунальные службы будут работать в усиленном режиме, пока не устранят последствия снегопада. На работу вышли более 20 тысяч специалистов. В трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — отменили или задержали свыше 30 рейсов из-за сильного снегопада.