Горячий чай на стол, безопасность в квартиру: блокаднице из Пушкино бесплатно установили современную газовую плиту

Блокаднице Валентине Васильевне Крыжовой из Пушкино больше не придется беспокоиться о газовой безопасности в своей квартире. В четверг, 18 ноября, ей бесплатно установили современную плиту и систему автоматического контроля загазованности.

Идею отблагодарить ветерана за ее подвиг выдвинула МБУ «ЖЭУ Пушкино» — сервисная компания, в которой находится хрущевка, где живет ветеран. Валентине Васильевне 97 лет, на ее долю выпали страшные события Великой Отечественной войны. Но сегодня у нее только положительные эмоции.

В гости к Крыжовой пришли представители Госжилинспекции и городской администрации, а также газовщики. Полувековой дом, в котором живет женщина, давно требовал обновления оборудования. Для хозяйки сегодняшнее появление гостей с подарками — не только приятное общение, но и новый шаг к безопасности.

Специалисты заботливо установили ветерану оборудование — и решили сразу же опробовать его с ней. И вот на столе уже дымятся чашки ароматного чая — кипяток для него вскипел как раз на новой плите. Акцию «Газовая безопасность» хозяйка и гости завершили посиделками с долгими разговорами и вкусным тортом.