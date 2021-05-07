Горячей линией по «дачной амнистии» за неделю воспользовались более 1,1 тысячи жителей Подмосковья

В Подмосковье 2 мая появилась горячая линия по «дачной амнистии». За первые дни работы в кол-центр позвонили свыше 1,1 тысячи человек. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.

Горячая линия заработала на базе Московского областного БТИ. Жители могут задать любые вопросы по оформлению имущества. О бесплатном консультировании населения рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

«Сall-центр запущен на базе Московского областного БТИ перед майскими праздниками, чтобы собственники могли получить информацию и начать оформление имущества уже в эти длинные выходные. За истекшие шесть дней за консультацией обратились более 1100 человек. Это говорит о том, что людям нужна профессиональная помощь в вопросах имущества», — отметил Разин.

Он добавил, что жители Подмосковья могут удаленно получить необходимые услуги благодаря электронным сервисам БТИ. Также сотрудники подмосковного БТИ могут приехать к заявителю и сделать необходимые замеры. Работники организации помогут направить пакет документов в Росреестр или же могут сделать это сами.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова уточнила, что большинство заявителей, дозвонившихся на горячую линию, спрашивали о регистрации домов и хозяйственных построек, о переводе нежилого здания в жилое. Также среди популярных вопросов были: прописка в доме, налоговые вычеты и освобождение пенсионеров от налога, а также тема экономии на электроэнергии.

«Топ-5 вопросов, поступавших на горячую линию, касается процедуры регистрации недвижимости и бонусов, которые получают граждане в случае регистрации имущества. Мы облегчили получение всей информации по оформлению имущества — вопросы можно задать по телефону, лично в офисах и консультационных центрах МОБТИ, по электронной почте министерства, а также найти информацию на сайтах ведомства и учреждения», — заявила Адигамова.

Горячая линия по «дачной амнистии» доступна по номеру телефона: +7 (498) 568-99-95. Звонить можно с 8:00 до 20.00.