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    07 мая 2021, 17:00

    Горячей линией по «дачной амнистии» за неделю воспользовались более 1,1 тысячи жителей Подмосковья

    Алена Собкалова, Ксения Чернухина

    В Подмосковье 2 мая появилась горячая линия по «дачной амнистии». За первые дни работы в кол-центр позвонили свыше 1,1 тысячи человек. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.

    Горячей линией по «дачной амнистии» за неделю воспользовались более 1,1 тысячи жителей Подмосковья

    Горячая линия заработала на базе Московского областного БТИ. Жители могут задать любые вопросы по оформлению имущества. О бесплатном консультировании населения рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

    «Сall-центр запущен на базе Московского областного БТИ перед майскими праздниками, чтобы собственники могли получить информацию и начать оформление имущества уже в эти длинные выходные. За истекшие шесть дней за консультацией обратились более 1100 человек. Это говорит о том, что людям нужна профессиональная помощь в вопросах имущества», — отметил Разин.

    Он добавил, что жители Подмосковья могут удаленно получить необходимые услуги благодаря электронным сервисам БТИ. Также сотрудники подмосковного БТИ могут приехать к заявителю и сделать необходимые замеры. Работники организации помогут направить пакет документов в Росреестр или же могут сделать это сами.

    Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова уточнила, что большинство заявителей, дозвонившихся на горячую линию, спрашивали о регистрации домов и хозяйственных построек, о переводе нежилого здания в жилое. Также среди популярных вопросов были: прописка в доме, налоговые вычеты и освобождение пенсионеров от налога, а также тема экономии на электроэнергии.

    «Топ-5 вопросов, поступавших на горячую линию, касается процедуры регистрации недвижимости и бонусов, которые получают граждане в случае регистрации имущества. Мы облегчили получение всей информации по оформлению имущества — вопросы можно задать по телефону, лично в офисах и консультационных центрах МОБТИ, по электронной почте министерства, а также найти информацию на сайтах ведомства и учреждения», — заявила Адигамова.

    Горячая линия по «дачной амнистии» доступна по номеру телефона: +7 (498) 568-99-95. Звонить можно с 8:00 до 20.00.