Подмосковье 20 января 2024, 15:57 Горячее питание организовали для жителей и аварийных бригад Подольска источник:пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Работу фудтраков, где можно было бесплатно получить горячую еду и напитки, организовали в Подольске. Горячее питание предназначалось для местных жителей и сотрудников аварийных бригад.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов подчеркнул, что точки были организованы для поддержки жителей и специалистов аварийных бригад. Фудтраки расположены на территории микрорайонов Климовск и Шепчинка.

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«Локации выбирали по просьбам жителей. Точки питания работали ежедневно с 8:30 до 22:00. Благодарим предпринимателей и всех неравнодушных, кто откликнулся помочь», — добавил Владислав Мурашов.

Представители сферы торговли и ресторанного бизнеса активно приняли участие в поддержке. Они приготовили горячие блюда для аварийных бригад и всех желающих.

В разнообразном меню были представлены такие блюда, как макароны по-флотски, курица, картофель, щи, борщ, различные крем-супы, свежая выпечка и чебуреки с разными начинками. В качестве напитков всем желающим предлагались чай, кофе и горячий морс.

источник:пресс-служба Минсельхозпрод МО источник:пресс-служба Минсельхозпрод МО источник:пресс-служба Минсельхозпрод МО источник:пресс-служба Минсельхозпрод МО источник:пресс-служба Минсельхозпрод МО

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал не скрывать коммунальные аварии и незамедлительно докладывать ему о происшествиях.

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