Горячая вода вернулась во все дома Подмосковья после плановых отключений

В Подмосковье закончились плановые отключения горячего водоснабжения. Ремонт и профилактические работы на всех участках тепловых сетей завершили. Во все дома региона вернулась горячая вода. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

Ремонт и профилактические работы на тепловых сетях, требующие отключения горячей воды, закончились в Подмосковье. Дальнейшая подготовка к отопительному сезону не требует отключения водоснабжения. Она продлится до 15 сентября.

Горячая вода уже вернулась почти во все дома и социальные объекты. Исключение составляют дома, обслуживающиеся восемью котельными-должниками. Пять из них находятся в Солнечногорске. Вопрос по возобновлению работы котельных и налаживанию платежной дисциплины сейчас находится на контроле администраций округов.

Горячую воду включили уже более чем в 33 тысячах домов. Это значит, что комфорт вернулся к 5,5 миллиона жителей.

Воду в этом году начали отключать с 2 июля. Во время отключений сотрудники ЖКХ проводили профилактику и ремонт оборудования.

Это делается, чтобы в будущем избежать технологических нарушений, которые могут повлечь за собой отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения в холодное время года.

У жителей Подмосковья была возможность следить за сроками отключения воды онлайн. Для этого в регионе создали интерактивную карту. Ей воспользовались 563 602 человека, из них 397 672 — с мобильного устройства, 165 930 — со стационарного компьютера.