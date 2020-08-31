Горячая вода вернулась во все дома Подмосковья после плановых отключений
Ремонт и профилактические работы на тепловых сетях, требующие отключения горячей воды, закончились в Подмосковье. Дальнейшая подготовка к отопительному сезону не требует отключения водоснабжения. Она продлится до 15 сентября.
Горячая вода уже вернулась почти во все дома и социальные объекты. Исключение составляют дома, обслуживающиеся восемью котельными-должниками. Пять из них находятся в Солнечногорске. Вопрос по возобновлению работы котельных и налаживанию платежной дисциплины сейчас находится на контроле администраций округов.
Горячую воду включили уже более чем в 33 тысячах домов. Это значит, что комфорт вернулся к 5,5 миллиона жителей.
Воду в этом году начали отключать с 2 июля. Во время отключений сотрудники ЖКХ проводили профилактику и ремонт оборудования.
Это делается, чтобы в будущем избежать технологических нарушений, которые могут повлечь за собой отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения в холодное время года.
У жителей Подмосковья была возможность следить за сроками отключения воды онлайн. Для этого в регионе создали интерактивную карту. Ей воспользовались 563 602 человека, из них 397 672 — с мобильного устройства, 165 930 — со стационарного компьютера.