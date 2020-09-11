Горячая вода вернулась в дома 6300 человек в Солнечногорском округе

У должников была просроченная задолженность за газ с декабря 2019 года перед ООО «Газпром межрегионгаз Москва». Сейчас вопрос урегулирован, должники представили поставщику газа графики погашения задолженности.

«Министерством энергетики Московской области принимаются все меры по налаживанию платежной дисциплины, графики по закрытию задолженностей составлены. Работа котельных, отключенных за долги, будет восстановлена во всех городских округах», — сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Котельные-должники были и в других округах. Местные власти дали гарантии оплаты, составили графики погашения долга. Пломбы с газопроводов, снабжающих котельные, сняты, электроснабжение и газоснабжение возобновлено. Горячее водоснабжение восстановили в Одинцовском, Пушкинском, Дмитровском, Щелковском округах, Люберцах, Красногорске, Молодежном, Егорьевске, Балашихе, Ивантеевке, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Чехове, Зарайске.

На сегодняшний день остаются отключенными семь котельных — в Электростали, Истре, Лосино-Петровском, Рузском, Пушкинском, Волоколамском, Сергиево-Посадском городских округах. Ранее было известно о 50 котельных, отключенных за долги перед поставщиками ресурсов «Газпром межрегионгаз Москва», «Мособлгаз» и «Мосэнергосбыт».

Ранее сообщалось, что почти двум тысячам жителям Озер вернули горячую воду после реконструкции котельной.