Подмосковье 11 августа 2023, 14:17 Воробьев: горячая вода вернется в дома Сергиева Посада благодаря мобильной котельной Пресс-служба губернатора Московской области

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Взрыв в Сергиевом Посаде вывел из строя котельную, оставив без горячей воды 12 жилых домов. Это удалось оперативно исправить, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Вода уже возвращается к жильцам: их дома временно подключили к передвижной котельной.

Поврежденная станция относилась к предприятию и не была в собственности городского округа, уточнил губернатор.

Сейчас нашли временную схему — подключили дома к мобильной котельной. Где-то горячая вода уже есть, в других домах появится в ближайшие часы. Андрей Воробьев

К началу отопительного сезона около поврежденной котельной установят блочно-модульные станции — они обеспечат теплом и Загорский завод, и дома. Это сделают совместно с «Газпромом».

«И до 1 сентября мы переключим эти жилые дома по подаче воды на действующую котельную рядом», — добавил Андрей Воробьев.

Взрыв на частном складе пиротехники вблизи Загорского завода произошел утром 9 августа. Количество пострадавших достигло 80, одна женщина погибла, 15 человек в больнице. Они получат максимальную заботу, включая выплаты семьям и компенсации за разрушенное имущество.