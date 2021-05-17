Горячая вода пришла в дома 600 жителей подмосковного поселка Софрино

Рабочий поселок Софрино Пушкинского округа подключили к централизованному горячему водоснабжению. Теперь горячая вода есть почти у 600 жителей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

Горячая вода пришла в дома 250 семей из рабочего поселка Софрино. Работы по подключению централизованного горячего водоснабжения завершили в марте этого года, после этого специалисты провели химические и бактериологические анализы. После получения положительных результатов качества горячей воды ее пустили во все дома поселка.

Все работы выполнял концессионер, пришедший в Подмосковье для проведения модернизации и строительства систем теплоснабжения, ООО «Газпром теплоэнерго МО». Горячую воду подключили по поручению губернатора Андрея Воробьева. Для проведения работ привлекли силы и средства Фонда капитального ремонта региона.

Чтобы горячая вода появилась у всех жителей, подрядчик проложил внешние сети горячего водоснабжения и выполнил монтаж внутридомовых распределительных сетей. Трубопроводы подвели к каждой квартире. Также жителям установили счетчики и необходимую запорную арматуру.

В рамках реализации государственной программы Подмосковья «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в 2018 году капитальный ремонт затронул централизованные сети горячего водоснабжения по улицам Клубной и Заводской поселка Софрино.

А в 2019–2020 годах провели капитальный ремонт и реконструкцию внутридомовых сетей ГВС. Работы были необходимы, потому что большинство многоквартирных домов не были оборудованы внутридомовыми сетями горячего водоснабжения с момента постройки.