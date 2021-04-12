Горячая вода и отопление стали дешевле для жителей 53 подмосковных округов

В 53 округах Подмосковья жители стали платить меньше на 10% за отопление и горячую воду, это порядка 3,3 миллиона человек. Об этом сообщила пресс-служба Минэнергетики региона.

Снижение стоимости стало возможным благодаря относительно новому расчету тарифа на горячее водоснабжение, при котором используется уточненный норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды.

Как уточнили в пресс-службе, теперь норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев, рассчитан ресурсоснабжающими организациями исходя из показателя температуры горячей воды в местах водоразбора 60°C. Кроме того, при соблюдении этого температурного режима жители стали экономить холодную воду, которую подают в смеситель для доведения воды до оптимальной температуры.

Ранее стало известно, что чистая вода пришла в 80% домов Дзержинского благодаря строительству двух участков нового водовода.