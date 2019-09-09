Горячая вода без перебоев. Новый тепловой пункт открылся в Клину

Новый центральный тепловой пункт открылся на улице Крюкова в городском округе Клин. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

В жилых домах и зданиях по улицам Крюкова и Новая теперь стабильно подается горячая вода. Новые современные технологии пришли на смену устаревшим: на Крюкова открыли модульный центральный тепловой пункт (комплекс устройств, предназначенных для передачи и распределения теплоэнергии от котельных, РТС и ТЭЦ во внутренние системы водоснабжения, вентиляции и отопления — прим. ред.).

Благодаря автоматике и системе очистки, вода в дома поступает прозрачная и с хорошим напором. Пять жилых домов, рынок, молодежный центр — больше перебоев с горячей водой здесь не будет. Все эти здания теперь обслуживаются новым тепловым пунктом.

Глава городского округа Клин Алена Сокольская подчеркнула, что новый центральный тепловой пункт будет обеспечивать качественной водой большое количество людей.

«Благодаря современной системе очистке, в трубопровод поступает вода без карбонатных отложений. Все это будет способствовать длительности эксплуатации труб и радиаторов. Мы уже услышали от жителей, что качество воды, температурный режим значительно выше, чем было прежде», — отметила глава муниципалитета.

Источник фото: администрация городского округа Клин

Старый тепловой пункт располагался по соседству. Его запустили еще в 50-х годах прошлого века. В начале 2000-х помещение реконструировали, но тогда допустили технологические неточности, и по зданию пошли трещины. Оно было признано аварийным. А старое оборудование, к тому же, не обеспечивало нужный напор при подаче воды в дома.

«До третьего этажа не всегда доходила вода горячая, особенно когда разбор воды был. И бывало, когда люди на работу рано поднимались или наоборот, поздно возвращались, а воды в это время выше третьего этажа не было, — рассказала старшая по дому № 2 по улице Новая Вера Глухова. — Как только новый пункт заработал, мы все сразу это почувствовали: и напор хороший, и вода горячая. Все как надо».

Новый тепловой пункт — это сплошная автоматика и передовая система очистки воды. Для его обслуживания не нужен отдельный человек, все данные подаются на мониторы единой диспетчерской службы. Это первый подобный тепловой пункт в округе.

Директор МУП «Клинские тепловые сети» Людмила Шведюк напомнила, что в старом пункте было три фильтра и морально устаревшее оборудование.

«При планировании подготовки к отопительному сезону мы внесли в список переоборудование центральный тепловой пункт. На новом установлен один фильтр, он не только в полном объеме заменяет старые, он гораздо их мощнее. Центральный тепловой пункт полностью автоматизирован», — сделала акцент директор «Клинских тепловых сетей».

Модернизацию старых тепловых пунктов и строительство новых в городском округе продолжат. А новый модульный ЦТП, расположенный на улице Мира, уже работает на полную мощность. На очереди — микрорайон Майданово.