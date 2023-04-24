Подмосковье 24 апреля 2023, 11:12 Горячая линия помощи при ДТП приняла свыше 2 тысяч звонков в Подмосковье за неделю

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Горячая линия помощи участникам ДТП приняла более 2,3 тысячи звонков в Подмосковье за неделю. В региональном Минтрансе отметили, что 478 заявителей воспользовались помощью для оформления ДТП без вызова ГИБДД и без европротокола.

Жителям Подмосковья напоминают о необходимости звонить по номеру «112» в случае ДТП. Если в аварии участвовали не более двух транспортных средств и нет пострадавших, операторы горячей линии Службы помощи при ДТП скоординируют все действия и помогут оформить необходимые документы.

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Позвонить на горячую линию можно по номеру: 8 (800) 444-58-34.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил об открытии безопасного ж/д перехода в Люберцах к запуску МЦД-3. Ранее там была «опасная тропа», по которой каждый день ходили около 450 человек. За два года 16 жителей погибли.

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