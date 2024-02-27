Подмосковье 27 февраля 2024, 16:16 Горячая линия помощи при ДТП приняла 6 тысяч звонков в Подмосковье за неделю ЦБДД

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За неделю операторы Службы помощи при ДТП приняли около шести тысяч звонков. Почти две тысячи обратившихся получили помощь по оформлению аварий в Центрах помощи при ДТП, а почти 800 человек оформили европротоколы дистанционно.

Служба работает в двух форматах: дистанционно — операторы консультируют обратившихся по телефону и очно в специальных центрах. Всего их в Московской области 15. Центры находятся в Красногорске, Королеве, Одинцове, Химках, Люберцах и других округах.

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Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, рекомендуют обращаться по номеру 112.

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