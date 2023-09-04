Подмосковье 04 сентября 2023, 18:48 Горячая линия помощи пострадавшим в ДТП приняла более 2,3 тысячи звонков в Подмосковье за неделю Центр безопасности дорожного движения Подмосковья

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За неделю операторы подмосковной Службы помощи при ДТП приняли свыше 2,3 тысячи звонков. В региональном Минтрансе уточнили, что 423 обратившихся оформили европротоколы.

Служба помощи при ДТП координирует действия тех, кто попал в аварию без пострадавших. Помощь можно получить дистанционно — по телефону: 8 (800) 444-58-34 или лично в одном из 15 офисов. Центры помощи находятся в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском округе, Раменском, Домодедове и Пушкино.

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