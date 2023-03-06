Подмосковье 06 марта 2023, 17:32 Горячая линия помощи пострадавшим в ДТП приняла более 2 тысяч звонков в Подмосковье за неделю

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За неделю на горячую линию службы помощи при ДТП в Подмосковье поступило свыше 2,5 тысячи звонков. Участники аварий обращались за квалифицированной информационно-консультационной поддержкой.

В Минтрансе Московской области отметили, что 407 человек воспользовались помощью для оформления ДТП без вызова ГИБДД и без необходимости в дальнейшем получать там европротокол.

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Жителям Подмосковья напоминают, если в ДТП участвовали не более двух транспортных средств и нет пострадавших, операторы горячей линии скоординируют действия и помогут при оформлении документов с соблюдением всех требований законодательства. Позвонить можно по номеру: 8 (800) 444-58-34.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых дорог в Подмосковье. По его словам, развитие дорожной сети открывает новые возможности, упрощает жизнь людей.

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