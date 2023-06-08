Подмосковье 08 июня 2023, 15:00 Горячая линия помощи неизлечимо больным приняла более 10 тысяч звонков в Подмосковье с начала года Пресс-служба Минздрава МО

Читать 360tv в

Круглосуточная горячая линия оказания паллиативной помощи заработала в Подмосковье год назад. За это время сотрудники кол-центра обработали более 10 тысяч звонков.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, за время работы службы было госпитализировано 406 пациентов.

Реклама

«В Подмосковье особое внимание уделяется развитию паллиативной службы. За последний год в регионе заработал координационный центр по паллиативу, интернет-портал, посвященный паллиативной помощи, а также „горячая линия“», — сказала она.

Центр занимается координацией оказания помощи паллиативным пациентам в стационарах и поликлиниках, работой патронажных бригад и маршрутизацией пациентов. Обратиться за помощью можно по номеру +7(498)683-83-83.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о переходе больниц на новый стандарт работы. Палаты сделают четырехместными и оборудуют туалетами и душами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».