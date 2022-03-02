Горячая линия поддержки бизнеса в Подмосковье стала круглосуточной

Горячая линия поддержки бизнеса в Подмосковье начала работать круглосуточно. Предприниматели смогут задать вопросы и получить помощь в любое время.

Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, необходимо лишь набрать короткий номер 0150.

Еще один способ обратиться за помощью — написать на почту 0150@mosreg.ru. Когда заявка поступит, с заявителем свяжутся профильные специалисты.

Горячая линия поддержки предпринимателей существует давно, но сейчас мы запускаем ее в круглосуточном режиме Екатерина Зиновьева.

Также в регионе работает Telegram-канал «Предприниматель Подмосковья». Сейчас идет голосование по основным мерам поддержки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку бизнесу. Он напомнил, что экономика — всему голова.