Горячая линия по вопросам качества овощей заработала в Подмосковье

В Московской области со 2 по 13 августа будет работать специальная горячая линия по вопросам, которые касаются качества овощей и сроков годности. Такое сообщение появилось на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

Специалисты на горячей линии расскажут о том, какие существуют нормативные требования к овощам. Они дадут рекомендации, как правильно выбрать качественный продукт и как вовремя оценить срок годности покупки. Кроме того, по телефону будут работать консультации по вопросам правильного сбалансированного питания.

Также на горячей линии подскажут, куда обращаться, если покупатель приобрел некачественный продукт в магазине. Линия будет работать по телефонам: 8-800-555-49-43, 8-800-550-04-36, 8-498-684-48-11. Также можно обратиться в территориальные отделы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».​

Ранее в правительстве Московской области рассказали, что программа «Чистая вода в Подмосковье» уже реализуется в 48 городских округах. Качественная вода появилась уже в 92,5% жилья, тогда как ранее эта цифра составляла только 83%.