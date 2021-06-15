Жителям Подмосковья напомнили о горячей линии по вопросам оформления имущества

Диспетчеры горячей линии Московского областного БТИ приняли более 17,3 тысячи звонков на тему оформления имущества с начала мая. В основном спрашивали о том, как зарегистрировать недвижимость и какую выгоду это дает.

Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, в последнее время в топ вопросов вышли темы электроэнергии, налоговых льгот и вычетов. По словам заместителя председателя правительства области Андрея Разина, горячая линия МОБТИ информирует жителей и повышает их осведомленность в имущественных вопросах. Позвонив на горячую линию, человек получает ответы на все свои вопросы и индивидуальную консультацию по его личной ситуации Андрей Разин. Каждому человеку помогут понять, как правильно поступить, оформляя недвижимость, и расскажут о доступных льготах. «Это индивидуальный подход к каждому жителю и точечная целенаправленная информационная помощь», — рассказал Разин. Получить бесплатную консультацию по имуществу можно на горячей линии МОБТИ +7 (498) 568-99-95.