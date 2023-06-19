Подмосковье 19 июня 2023, 14:47 Горячая линия по вопросам дачной амнистии в Подмосковье пройдет 21 июня Unsplash

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Росреестр проведет горячую линию по вопросам дачной амнистии в Подмосковье. Узнать, как работает программа, а также задать интересующие вопросы можно будет 21 июня.

Дачная амнистия — это комплексное решение вопроса оформления прав на жилые дома и земельные участки под ними. Услуга проводится бесплатно даже в том случае, если у жителя нет всех нужных документов.

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Управление Росреестра по Московской области проведет горячую линию по вопросам дачной амнистии 21 июня, с 11:00 до 13:00. Жители смогут узнать, с чего начать процедуру оформления прав на недвижимость, какие документы необходимы и многое другое.

Звонки будут приниматься по телефону: 8 (495) 223-45-41.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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