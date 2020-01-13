Горячая линия по спасению крыс заработала в Подмосковье

Служба спасения крыс заработала в Лобне. Есть горячая линия и приюты для грызунов — все, чтобы спасти символ 2020 года. После январских праздников ушастых массово выкидывают.

Кого-то из хвостатых после Нового года безжалостно выбросили на помойку, кого-то подкинули в подъезд. Хотя перед январскими праздниками в СМИ прошла мощная кампания, призывающая не дарить животных на Новый год.

Спасатель по призванию и программист по профессии Константин Малинин проникся бедой еще задолго до новогоднего «крысиного бума».

«Я пришел крысокурьером. Это такие спецлюди, которые выезжают на места и надо, допустим, забрать крысу или купить ей корм», — рассказывает волонтер Константин Малинин.

Массовое избавление от крыс в 2020-м вывело деятельность Константина на новый уровень. Горячая линия по спасению грызунов — его идея, за день стабильно три-четыре звонка. Номер горячей линии: 8-800-444-16-03. В списке спасенных уже 39 животных.

Источник фото: телеканал «360»

Сообщество помощи крысам — реальное объединение людей, которое работает по всей стране. Более трех тысяч подписчиков ежедневно ищут новых хозяев «отказникам». Прикинуть, сколько еще животных окажется в этих сводках, сложно. По данным экспертов с сайта объявлений «Авито», в Краснодаре перед Новым годом крыс скупали в семь раз чаще, чем обычно. В лидерах рейтинга также Казань и Ижевск. Интересно, что Екатеринбург не в первой тройке, но именно там «отказников» столько, что открыли даже Центр реабилитации крыс.

«Большая проблема, когда символ года доступен для обывателей. Очень много крыс выбрасывают после праздников. То же самое с кроликами, змеями, другими символами года», — сказала начальник отдела по связям с общественностью зоопарка в Екатеринбурге Екатерина Уварова.

Источник фото: телеканал «360»

Крысы, несмотря на стереотип об их живучести, могут погибнуть от любой болячки, им может навредить даже сквозняк.

«Поскольку декоративные крысы [появляются в результате] генетически модифицированной мутации, за счет чего получаются разноцветные варианты. У них могут быть проблемы, которые непонятно где вылезут. Крысы, например, болеют онкологией. Приходится удалять опухоль зачастую», — говорит Константин Малинин.

Так что грызуны зачастую нуждаются в помощи. В Германии, например, крысиными приютами никого не удивишь. Там не брезгуют помогать даже диким крысам. Недавно грызун застрял в крышке люка на улице в Бенсхайме — прохожие вызвали пожарных, и те за три минуты вызволили хвостатого. Так что следует всерьез задуматься, прежде чем выбрасывать на улицу грызуна.