Горячая линия по отлову бродячих собак заработает в Подмосковье 10 октября | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 14:13 Поделиться Telegram

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Viber Горячая линия по отлову бродячих собак заработает в Подмосковье 10 октября

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Жители Подмосковья смогут сообщать о безнадзорных животных через колл-центр. Горячая линия будет работать круглосуточно, с 10 октября.

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«Операторы горячей линии будут принимать заявки по отлову собак без владельцев. Далее проводятся стерилизация и вакцинация, после чего животных возвращают в прежнюю среду обитания. Благодаря этой программе удается контролировать и снижать численность безнадзорных животных», — рассказал руководитель государственной ветеринарной службы Подмосковья Сергей Воскресенский.

Телефон круглосуточного колл-центра: 8-800-550-6522. Сервис создан Министерством сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Сюда нужно обращаться, если на улице встречена собака без бирки в ушах.

Отлов проходит безопасно для животного, а специалисты стараются снизить уровень стресса. Собак привозят в приют, где после карантина обрабатывают от паразитов, чипируют, вакцинируют и стерилизуют. После того, как животное восстановится, его выпускают в прежнюю среду обитания. При этом на ухе у такой собаки будет пластиковая бирка. Если же собака проявляет агрессию и после стерилизации, то ее оставляют жить в приюте.

Ранее стало известно, что мобилизованные жители Подмосковья смогут бесплатно оставить своего домашнего питомца — собаку или кошку — в приютах для животных.

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