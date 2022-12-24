Подмосковье 24 декабря 2022, 00:18 Горячая линия по очистке дворовых территорий от снега и наледи заработала в Подольске

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В Подольске начала работать горячая линия по очистке дворов многоквартирных домов от снега и наледи. Теперь горожане могут напрямую связаться со службой через диспетчера по вопросам очистки дворовых территорий.

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Горячую линию организовали на базе муниципальной объединенной управляющей компании ЖПЭТ-2. Так, жители улицы Ульяновых, 21 обратились с просьбой расчистить двор — и в тот же день там появилась специализированна техника с рабочими.

«За прошедшую неделю на горячую линию поступило более 100 обращений. Эти заявки принимаются сразу в работу, у нас созданы две бригады, так называемых „летучек“, которые работают непосредственно по таким заявкам», — рассказал председатель комитета по ЖКХ администрации г. о. Подольск Сергей Ольховский.

Благодаря быстрой ответной реакции жителей в округе удалось успешно решить проблемы, касающиеся уборки переходов и пешеходных зон, придомовых территорий, детских игровых площадок и кровель. Также жители могут оставить свои заявки и по уборке дорог, специально для этого работает еще один дополнительный номер.

Оставить заявку по вопросу очистки снега и наледи на придомовых территориях можно по номеру: 8 (496) 764-34-00.

Заявки по вопросам уборки дорог принимают по номеру: 8 (916) 453-74-67.

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