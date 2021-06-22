Горячая линия по качеству хлебобулочных изделий заработает в Подмосковье

Управление Роспотребнадзора по Московской области с 21 июня по 2 июля проведет консультирование по нормам хлебобулочной и кондитерской продукции с помощью горячей линии.

Информация об этом была опубликована на сайте регионального ведомства.

Получить консультацию по выбору продуктов питания или срокам годности пищевых продуктов смогут все желающие. Также потребителям разъяснят, куда писать обращение при выявлении небезопасного или просроченного продукта в магазине. Участники консультаций получат и советы по правильному питанию.

Проконсультироваться можно по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43, по телефону горячей линии управления: 8 (800) 550-04-36; 8 (498) 684-48-11 или территориальных отделов.

Данные о качестве продукции, которая находится в обороте, можно посмотреть на сайте Роспотребнадзора России и портале ГИС ЗПП.

В апреле в России предложили маркировать фастфуд. На упаковке быстрой еды, по мнению уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец, нужно предупреждать о ее вреде. Она отметила, что в фастфуде содержатся канцерогены, трансжиры, много соли и сахара. Об этом, по ее мнению, нужно предупреждать покупателей.