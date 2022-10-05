Горячая линия по дачной амнистии в Подмосковье приняла 6,5 тысячи звонков с начала года | 360°

Подмосковье 05 октября 2022, 09:28 Поделиться Telegram

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Viber Горячая линия по дачной амнистии в Подмосковье приняла 6,5 тысячи звонков с начала года

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Чаще всего садоводы спрашивают по телефону о принципах «дачной амнистии» и сколько стоит ею воспользоваться, а также о необходимом пакете документов для оформления недвижимости в упрощенном порядке. С начала года горячая линия Московского областного БТИ приняла 6538 звонков.

«В Подмосковье продолжает работать „дачная амнистия“, поэтому мы ведем активную работу с населением. Жителей консультируют в территориальных отделениях МОБТИ, на встречах с представителями учреждения и Миноблимущества, на выездах мобильного офиса, а также в кол-центре. С начала года на нашу горячую линию поступило почти семь тысяч звонков по вопросам „дачной амнистии“ и всем были даны консультации», — рассказала генеральный директор Московского областного БТИ Елена Казимир.

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«Дачная амнистия» — это упрощенный порядок оформления в собственность загородной недвижимости, который действует до 2031 года. Программа распространяется на земельные участки, предоставленные для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства и садоводства, на жилые и садовые дома, а также на бани, гаражи и хозяйственные постройки, расположенные на таких земельных участках.

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В Подмосковье с начала года по «дачной амнистии» зарегистрировано порядка 70 тысяч объектов недвижимости, о чем сообщило Министерство имущественных отношений Московской области. Более 46,5 тысячи из них — объекты индивидуального жилищного строительства общей площадью 6,5 миллиона квадратных метров — это на 26% больше, чем в прошлом году.

Телефон кол-центра Московского областного БТИ: 8 (498) 568-88-88.

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