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    18 сентября 2020, 18:42

    Горячая линия Мособлгаза помогла уже 2,5 тысячи бизнесменов Подмосковья

    Алена Собкалова, Юлия Уткина

    В Подмосковье работает горячая линия Мособлгаза для бизнесменов. За полгода помощью воспользовались 2,5 тысячи предпринимателей.
    Горячая линия Мособлгаза помогла уже 2,5 тысячи бизнесменов Подмосковья

    Позвонив на горячую линию, предприниматели Подмосковья могут задать вопросы, связанные с подключением объектов капитального строительства к сетям газораспределения Подмосковья. На вопросы ответят профильные специалисты.

    «Мы работаем сразу в нескольких направлениях: во-первых, это газификация промышленных площадок, индустриальных парков, которые являются кластерами для развития бизнеса. Во-вторых, не так давно мы ввели услугу персонального менеджера: бизнес получает личное сопровождение на этапе газификации», — рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

    Он добавил, что также в этом году появилась горячая линия для персональной поддержки бизнеса региона по вопросам газификации.

    Номер телефона горячей линии 8 (800) 301-00-04. Звонить можно с понедельника по четверг — с 9:00 до 18:00 и в пятницу — с 9:00 до 16:45.

    Новости SMI.FM