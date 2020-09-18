Горячая линия Мособлгаза помогла уже 2,5 тысячи бизнесменов Подмосковья

В Подмосковье работает горячая линия Мособлгаза для бизнесменов. За полгода помощью воспользовались 2,5 тысячи предпринимателей.

Позвонив на горячую линию, предприниматели Подмосковья могут задать вопросы, связанные с подключением объектов капитального строительства к сетям газораспределения Подмосковья. На вопросы ответят профильные специалисты.

«Мы работаем сразу в нескольких направлениях: во-первых, это газификация промышленных площадок, индустриальных парков, которые являются кластерами для развития бизнеса. Во-вторых, не так давно мы ввели услугу персонального менеджера: бизнес получает личное сопровождение на этапе газификации», — рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Он добавил, что также в этом году появилась горячая линия для персональной поддержки бизнеса региона по вопросам газификации.

Номер телефона горячей линии 8 (800) 301-00-04. Звонить можно с понедельника по четверг — с 9:00 до 18:00 и в пятницу — с 9:00 до 16:45.