Горячая линия Мособлгаза в январе помогла решить вопросы 20 тысячам жителей Подмосковья

С начала года горячая линия Мособлгаза помогла решить вопросы 26 тысячам жителей региона. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Сотрудники горячей линии консультируют абонентов по всем видам услуг предприятия. Более чем в 80% случаев вопросы решаются во время телефонного разговора со специалистом.

Кроме номера горячей линии для получения ответов на вопросы жители региона могут воспользоваться личным кабинетом клиента. Предложения и вопросы можно оставить прямо на сайте предприятия в разделе «Вопрос генеральному директору» или в официальных социальных сетях.

«Мособлгаз всегда открыт для общения с клиентами. Вопросы от жителей помогают нам каждый день улучшать и совершенствовать качество предоставляемых услуг», — отметил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Сотрудники горячей линии принимают звонки с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, а в пятницу с 09:00 до16:45. Звонить можно по номеру: 8 800 200-24-09. Звонок бесплатный.

В этом году 51 поселение газифицируют в Подмосковье. Голубым топливом обеспечат свыше десяти тысяч жителей.