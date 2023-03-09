09 марта 2023, 09:35
Горячая линия Минэнерго Подмосковья приняла свыше 1,5 тысячи звонков за две недели
Жители Подмосковья 1513 раз обращались на горячую линию Министерства энергетики за последние две недели. Чаще всего им требовались консультации по вопросам горячего водоснабжения и отопления.
«Ежедневно с 08:00 до 22:00 можно обратиться на линию и получить оперативную информацию о причинах отсутствия горячей воды или отопления и о сроках проведения ремонтных работ», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.
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Операторы сервиса принимают от 50 до 150 обращений в сутки. Наибольшее количество звонков поступило 6 марта, когда на линию обратились более 200 человек.
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Телефон горячей линии: 8 (499) 455-54-15.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе необходимо повысить качество услуг отопления и электричества.
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