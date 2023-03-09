Подмосковье 09 марта 2023, 09:35 Горячая линия Минэнерго Подмосковья приняла свыше 1,5 тысячи звонков за две недели Unsplash

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Жители Подмосковья 1513 раз обращались на горячую линию Министерства энергетики за последние две недели. Чаще всего им требовались консультации по вопросам горячего водоснабжения и отопления.

«Ежедневно с 08:00 до 22:00 можно обратиться на линию и получить оперативную информацию о причинах отсутствия горячей воды или отопления и о сроках проведения ремонтных работ», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

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Операторы сервиса принимают от 50 до 150 обращений в сутки. Наибольшее количество звонков поступило 6 марта, когда на линию обратились более 200 человек.

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Телефон горячей линии: 8 (499) 455-54-15.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе необходимо повысить качество услуг отопления и электричества.