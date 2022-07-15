Горячая линия лесной охраны Подмосковья приняла 1,4 тысячи обращений с начала года

Круглосуточная служба комитета лесного хозяйства Подмосковья приняла 2424 сообщений и звонков. Из них 1439 — по прямой линии. Большинство из них касались пала травы, возгораний, потерявшихся в лесах людях и вопросов о законности рубки деревьев.

Региональная диспетчерская служба учитывает информацию о пожарной опасности и возгораниях в лесах, загрязнении земель и очагах вредных организмов Подмосковья. Зампред правительства Георгий Филимонов отметил, что специалисты принимают обращения в том числе через единый номер спецслужб — 112.

Прямая линия не только реагирует на срочные обращения, но и консультирует. Например, по вопросам покупки дров, сбора валежника, ягод и грибов. Многие звонки поступают от пожилых людей, которые не могут найти нужную информацию в интернете.

Председатель Комлесхоза Олег Баженов сказал, что основная функция РДС — управление лесопожарными силами и привлечение к работе ответственных специалистов.

«В пожароопасный период РДС контролирует работу систем обнаружения и учета лесных и торфяных пожаров на территории лесного фонда области, наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных и космических средств и координирует работу всех активных сил и средств пожаротушения области», — добавил Баженов.

Специалисты службы оперативно реагируют на поступившие обращения и обеспечивают взаимодействие профильных ведомств для тушения лесов.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о том, какие лесопарки Подмосковья благоустроят в этом году.