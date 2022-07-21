Горячая линия главного врача приняла 8,6 тысячи звонков в Подмосковье с июня

Свыше 8,6 тысячи звонков поступило на горячую линию главного врача в Подмосковье. Это телефон, по которому можно связаться со специалистом своей поликлиники и задать вопросы.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, горячая линия работает с июня в рамках проекта «Онлайн-поликлиника».

Каждый житель может получить информацию напрямую от главных врачей, узнать ответы на волнующие вопросы Светлана Стригункова.

Она подчеркнула, что можно оставить отзывы и предложения. Телефон горячей линии: 8 (498) 602-03-59.

Сначала потребуется дождаться ответа диспетчера, а после набрать добавочный номер своей медицинской организации. Узнать его можно на сайтах учреждений и информационных плакатах в поликлиниках.

Позвонить на горячую линию удастся по будням, с 9:00 до 18:00.

В этом году по решению губернатора Андрея Воробьева врачи, медсестры и фельдшеры получат 300 сертификатов на льготную ипотеку. Им помогут выбрать современные квартиры и купить их на выгодных условиях.