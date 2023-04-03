Подмосковье 03 апреля 2023, 12:14 Горячая линия для военнослужащих по контракту заработала в Подмосковье

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В Московской области запустили горячую линию «117» для военнослужащих по контракту. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

«По телефону 117 можно узнать всю необходимую информацию о заключении контракта, выплатах, льготах, а также о мерах соцподдержки военнослужащих», — сообщила министр госуправления, информационных технологий и связи Надежда Куртяник.

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Линия работает с 8:00 до 20:00 ежедневно. Также жители Подмосковья могут получить всю актуальную информацию о мерах поддержки военнослужащих на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Московская область постоянно помогает участникам спецоперации и их семьям. Для властей это святое, заявил глава региона.

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