Почти пять тысяч звонков поступило на горячую линию в Коломне от семей мобилизованных | 360°

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Почти пять тысяч звонков поступило на горячую линию в Коломне от семей мобилизованных

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После запуска горячей линии для семей мобилизованных в Коломне операторы обработали почти пять тысяч звонков. Об этом рассказала директор городского МФЦ Елена Бирюкова.

В основном мужчин интересуют вопросы, как стать добровольцем или наоборот получить отсрочку. Для женщин тема номер один — поддержка со стороны государства. Ежедневно операторы принимают до 580 звонков

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«Это вопросы денежные компенсации, про детсады без очереди, льготное питании в школах, и так далее. Список очень большой. Часто спрашивают, как помочь мобилизованным, в каких пунктах? Мы на все даем ответы», — сообщила она.

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Получить исчерпывающие ответы можно по номеру 122. Операторы работают круглосуточно и готовы помочь каждому.

«У нас и психологическая помощь имеется. Мы можем соединить со специалистами, где помощь окажет психолог. Все семьи переживают», — добавила оператор Татьяна Альмикова.

Сотрудники многофункционального центра оказывают помощь мобилизованным не только словом, но и делом. Для призывников они  собрали провизию: консервы и сладости.

Всего в городском округе Коломна работают четыре пункта приема гуманитарной помощи.

Коломна

Частичная мобилизация в РФ

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